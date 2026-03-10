Призывников хотят отправлять на службу до конца судебных дел с военкоматом

В Государственной думе 10 марта предложили отменить обеспечительные меры для призывников, которые обжаловали решения призывной комиссии. В случае принятия закона их могут отправить на военную службу до завершения судебных разбирательств. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента. Законопроект подготовила группа депутатов, среди которых – председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

В соответствии с нынешним законодательством призывник, оспаривающий решение военкомата, не может отправиться на службу по призыву до окончания судебного разбирательства.

Депутаты хотят внести изменения в 29 статью закона "О воинской обязанности и военной службе". Авторы законопроекта предлагают допустить приостановку решения призывной комиссии, но только при применении мер предварительной защиты судом. Предполагается, что об этих мерах должен ходатайствовать истец, то есть призывник или его представитель. Однако авторы инициативы подчеркивают, что суд имеет право действовать по своему усмотрению.

"При этом приостановление оспариваемого решения является правом суда, а не обязанностью", – говорится в пояснительной записке.

В октябре 2025 года депутаты в третьем чтении приняли закон о круглогодичном призыве на военную службу. Непосредственно отправка призывников в места службы по новым правилам будет проходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный