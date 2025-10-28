Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

Депутаты Государственной думы приняли 28 октября в третьем, окончательном чтении закон о круглогодичном призыве на военную службу, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Также закон устанавливает 30-дневный срок для явки призывника по электронной повестке, размещенной в специальном реестре.

Сейчас призыв проходит дважды в год, с апреля по середину июля и с октября по конец декабря. По новым правилам он будет продолжаться в течение всего года, при этом непосредственно отправка призывников к местам несения службы будет происходить с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом медицинское и психологическое освидетельствование призывников, а также заседания призывных комиссий будут происходить в течение всего календарного года.

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в июле, его авторами стали глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В пояснительной записке они отмечали, что принятие инициативы позволит "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру