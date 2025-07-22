В Госдуме предложили призывать на военную службу круглый год

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Красов ("Единая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий осуществлять призыв на военную службу круглый год. Карточка инициативы появилась в думской базе 22 июля.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, он был разработан на основании указания президента России (от 6 июня 2025 года №Пр-1271). Картаполов и Красов отмечают, что в соответствии с действующим законодательством призыв на военную службу в России осуществляется дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом, по словам авторов, за это время призывник должен пройти медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и посетить заседание призывной комиссии, прежде чем его смогут отправить к месту прохождения службы.

Вместо этого Картаполов и Красов предлагают проводить эти мероприятия в течение всего года. По задумке авторов, призывная кампания должна идти круглогодично – с 1 января по 31 декабря, однако непосредственно отправка граждан к местам службы будет осуществляться так же дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Остальное время будет отводиться на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор граждан, а также на заседания призывных комиссий. По мнению депутатов, эта мера позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

Напомним, в апреле Госдума приняла закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Соавтором инициативы также выступил Картаполов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру