В Госдуме хотят запретить подкармливать бездомных животных возле домов и школ

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, в соответствии с которым запрещается подкармливать бездомных животных возле жилых многоквартирных домов, организаций культуры, образования, спорта, соцучреждений и больниц, сообщил 21 июля ТАСС со ссылкой на депутата Александра Спиридонова ("Единая Россия"). Всего парламентарии подготовили пять инициатив по данному вопросу.

"Первый [законопроект] касается запрета осуществления кормления животных без владельцев на территориях зданий и сооружений медицинских организаций, зданий и сооружений организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, зданий и сооружений физкультурно-спортивных организаций. Также даем право субъектам и муниципальным образованиям самим дополнительно расширять этот перечень", - заявил Спиридонов в ходе заседания рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Во время обсуждения инициативы глава комитета Нина Останина предложила включить в список мест, где будет запрещено кормить бездомных животных, жилые многоквартирные дома. Спиридонов также добавил, что к законопроекту были разработаны поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение представленных в инициативе норм.

Помимо данной инициативы, депутаты также намерены внести в Госдуму законопроект, запрещающий "противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев". По словам Спиридонова, соответствующая инициатива уже была подготовлена. "И к нему закон-спутник в КоАП", - добавил парламентарий.

Наконец, депутаты также предложили ввести ответственность за несообщение о бездомных животных на территории предприятий и других объектов. В заключении Спиридонов подчеркнул, что все озвученные инициативы готовы, их намерены внести в Госдуму уже завтра, 22 июля.

Напомним, идея запрета прикорма бездомных животных в определенных местах уже озвучивалась депутатами в ходе заседания рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными в конце марта. Еще раньше на заседании той же рабочей группы Спиридонов предлагал ввести административное наказание за выгул собак опасных пород детьми и людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что активное обсуждение "животного" вопроса началось на фоне законопроекта, предлагающего регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. После критики в обществе и серии негативных отзывов на проект, в том числе от представителей фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга и комитета петербургского парламента по законодательству, рассмотрение инициативы было решено отложить.

Анастасия Луценко, фото: unsplash