Комитет ЗакСа не поддержал проект об усыплении животных в приютах

Комитет по законодательству Законодательного собрания представил отрицательный отзыв на законопроект о возможности усыпления беспризорных животных в приютах, сообщил 14 марта депутат Денис Четырбок. От себя он заметил, что выступает "категорически против таких радикальных мер" и считает их неприемлемыми.

"Отрицательный отзыв на проект федерального закона об эвтаназии животных в ГосДуму направил комитет по законодательству петербургского ЗакСа", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что в ряде регионов России ситуация с беспризорными животными и их нападениями на людей "обстоит куда серьезнее, чем в Петербурге". Однако же решать проблему следует не путем усыпления животных, а посредством развития необходимой инфраструктуры, полагает он. По мнению парламентария, следует развивать сеть приютов, совершенствовать систему отлова и стерилизации, а заодно увеличивать количество бесплатных вакцин в ветеринарных станциях. Также он высказался за "разработку четких и понятных правил содержания домашних питомцев", поскольку многие животные на улицах некогда имели дом и хозяев.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен рядом депутатов на рассмотрение Госдумы в конце минувшего февраля. Среди прочего, документ предполагает возможность эвтаназии беспризорных животных, срок содержания которых в приюте истек. Против подобной инициативы ранее высказались фракция "Яблоко" в ЗакСе и лидер петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова. Спикер Заксобрания Александр Бельский, в свою очередь, говорил о необходимости наладить систему идентификации животных и высказывал мысль о том, что они не виноваты в том, что оказались на улице.

Накануне отрицательный отзыв на проект представил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Сейчас законопроект проходит стадию представления отзывов и замечаний, она продлится до 18 марта. В базе законопроектов Госдумы присутствуют семь отзывов от региональных парламентов, все они положительные. Из числа заксобраний регионов СЗФО о поддержке проекта заявил Госсовет республики Коми.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру