"Яблоко" выступило против законопроекта об усыплении животных в приютах

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании представила отрицательный отзыв на поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными, сообщили 11 марта в пресс-службе регионального отделения партии. Документ направлен в комитет городского парламента по законодательству. Подготовленная депутатами Госдумы инициатива предполагает, в том числе, возможность усыпления бездомных животных в приютах в случае истечения предельных сроков их содержания.

По мнению партийцев, подобный подход "антигуманен и, более того, противоречит позиции Конституционного суда", согласно которой животное может быть умерщвлено ради прекращения его страданий, если оно болеет или же проявляет немотивированную агрессию и нападает на людей. В своем отзыве фракция указывает на необходимость комплексных мер для предотвращения нападений животных на людей, говорится в распространенном сообщении.

Отметим, что также с критикой проекта ранее выступила глава петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова. Политик высказалась за "ответственный и цивилизованный" подход к решению проблемы и привела в пример Петербург, где бродячих животных стерилизуют, регистрируют и отпускают обратно на волю.

Сам законопроект появился в электронной базе Госдумы 28 февраля. Среди прочего, в нем говорится о запрете умерщвления безнадзорных животных, за исключением ряда случаев. Речь идет о прекращении страданий четвероногих и об "истечении предельных сроков содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов Российской Федерации". Усыпление должно производиться ветеринаром "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

Фото: unsplash