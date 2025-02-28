ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:46

В Госдуму внесли законопроект о защите граждан от бездомных животных

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о защите граждан от бездомных животных

Законопроект о защите граждан от нападений бездомных животных был направлен на рассмотрение в Госдуму 28 февраля. Авторами проекта выступили группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Законопроект был опубликован в думской электронной базе. Инициатива предлагает внести поправки в закон об ответственном обращении с животными. Проект предполагает наделение региональных законодательных органов правом самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. По истечению этих сроков животное, в частности, могут подвергнуть усыплению. Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправки позволят субъектам "гибко и соразмерно" реагировать на проблему бездомных животных и принимать меры с учетом всех факторов и рисков. 

Как отмечается в записке, проект направлен на усиление защиты жизни и здоровья граждан. Авторы считают, что действующая ныне система, предполагающая возвращение животных в среду их обитания, не позволяет предоставить необходимый уровень безопасности населения и приводит к причинению вреда здоровью и гибели граждан, включая детей.

"Животный вопрос" активно обсуждается на разных уровнях. Ранее сегодня глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что совет хочет вернуться к рассмотрению вопроса регистрации крупных и потенциально опасных пород собак, а также обязательного обучения их владельцев. Днем ранее, 27 февраля, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ужесточить уголовную ответственность для владельцев собак, чьи питомцы стали причиной гибели человека. В начале февраля депутаты Заксобрания Петербурга приняли проект обращения в Госдуму по вопросу создания единого реестра домашних животных. 

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама