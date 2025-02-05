ЗакС и реестр питомцев

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Петербургские депутаты решили урегулировать всех домашних животных в России и занести их в специальный реестр. Соответствующий проект обращения в Государственную думу был принят в городском парламенте 5 февраля. Предполагается, что правительство само определяет перечень животных, которых будут регистрировать в обязательном порядке.

Инициативу о создании единого реестра домашних животных подготовил член фракции "Единая Россия" Алексей Макаров, который также возглавляет профильную комиссию по экологии и природопользованию в парламенте. По его задумке, подобный реестр позволит сократить число бездомных животных, так как их популяция напрямую связана с потерявшимися или брошенными животными. Также Макаров во время доклада рассказал, что за прошедший год в Петербурге от укусов собак пострадало порядка пяти тысяч человек - при этом далеко не всегда получается привлечь хозяина агрессивной собаки к ответственности.

Законопроект вызвал множество вопросов у депутатов. Ожидаемо, был поднят вопрос о потенциальной необходимости регистрации хомячков, попугаев, черепашки и аквариумные рыбки. Формально, они попадают под определение "домашних животных". Более точного определения, кроме оговорки, что правила ведения реестра должно определить правительство, в законопроекте нет. Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов полагает, что в данном виде инициатива едва ли будет принята в Государственной думе.

- Это не отнюдь собаки и кошки, это и хомячки, черепашки и вплоть до аквариумных рыбок. Ну так зачем выставлять Законодательное собрание в таком странном свете и предлагать такую инициативу, которая не имеет ни механизмов, ни способов реализации? - заявил Шишлов.

На упрек автор инициативы ответил, что законопроект носит рамочный характер, а все детали предстоит уточнить в правительстве. С трибуны Макаров проговорил, что регистрировать хомячков он не предлагает. Впрочем, непосредственно в тексте законопроекта такого уточнения нет.

Также собравшихся беспокоил вопрос, почему в ряде регионов уже действуют собственные правила регистрации домашних животных, а Петербург должен предлагать разработать механизм учета питомцев федеральному правительству. Макаров пояснил, что, по его мнению, нужна единая система на всю страну, чтобы избежать многократной регистрации при переезде. Напомним, с 1 января обязательная регистрация домашних животных действует в соседней Ленинградской области - там в обязательном порядке регистрируют собак, а котов и кошек - по желанию владельцев.

Обсуждая возможные обязанности владельцев животных, депутаты вспомнили и про санкцию, которая, по идее, положена за нарушение каких-либо правил. Депутат Александр Малькевич поинтересовался у докладчика, как следует наказывать недобросовестных владельцев домашних животных, которые откажутся регистрировать своего питомца. Макаров снова сослался на правительство, которое, по его мнению, и должно разработать наказание за невыполнение требований закона. Однако, он бы не хотел в спешке вводить штрафы, пока действие закона не налажено и не отработано.

Это не первая попытка создать реестр домашних животных в России. Во-первых, с таким же предложением и такой же аргументацией к главе правительства Михаилу Мишустину обращался лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов летом 2023 года. Еще раньше, в 2021 году, аналогичную идею озвучивал депутат Госдумы Николай Валуев. Регионы тоже предпринимали попытки внести похожую инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента. Например, депутаты из Башкортостана просили вести учет и обязательно маркировать животных, однако законопроект был отклонен еще на первом чтении. Сейчас же, по словам Макарова, у петербургских депутатов есть шанс найти поддержку на Охотном ряду. В частности, законопроект получил положительное заключение Совета законодателей. У организации не возникло замечаний к проекту - там его актуальность обосновали необходимостью снизить социальную напряженность между гражданами и владельцами домашних животных.





















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, Константин Леньков, ЗАКС.Ру