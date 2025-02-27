В ГД предложили ужесточить наказание для владельцев собак за гибель людей

Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ужесточить уголовную ответственность для владельцев собак, чьи питомцы стали причиной гибели человека, об этом 27 февраля пишут "РИА Новости".

По его словам, владельцы, которые либо не уследили за животным, либо отпустили его на самовыгул, должны нести ответственность в виде до трех лет лишения свободы, если нападение приводит к смерти. Он также подчеркнул, что существующие штрафы в размере до 1,5 тысячи рублей за подобные инциденты являются неэффективными.

Также ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 3 марта совет Думы может обсудить законопроект, направленный на защиту детей от бродячих собак. Он поручил депутату Нине Останиной возглавить рабочую группу по внесению изменений в ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Сама она отметила, что сейчас закон защищает бездомных животных, но не обеспечивает безопасность людей.

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