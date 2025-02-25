Госдума готовит изменения в закон об обращении с животными

После гибели жителя Каспийска от нападения бродячих собак Государственная дума готовится ужесточить законодательство, связанное с обращением с животными, об этом 25 февраля в своем Telegram-канале написала депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутату Останиной возглавить рабочую группу по внесению изменений в ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Она отметила, что действующий закон защищает бездомных животных, но не обеспечивает безопасность людей.

Останина подчеркнула, что в ситуации, где на чаше весов оказывается жизнь ребёнка или собаки, вопрос гуманности не должен вставать в ущерб людям. Первое обсуждение инициатив намечено на 27 февраля. По мнению депутата, решение должно быть найдено незамедлительно.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Петербурга просят Госдуму создать реестр питомцев. Законопроект подготовил депутат Алексей Макаров ("Единая Россия"). По мнению парламентария, такая система упростит, например, поиск животного в случае его потери.

Фото: ЗАКС.Ру