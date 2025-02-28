СПЧ предложил меры по контролю за крупными собаками и их владельцами

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) хочет вернуться к обсуждению темы регистрации крупных и потенциально опасных пород собак, а также обязательного обучения их владельцев, об этом 28 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Валерия Фадеева.

Фадеев отметил, что среди предложений СПЧ – обязательная регистрация и чипирование всех крупных собак, а также обучение владельцев управлению своими питомцами. Для реализации этой меры предполагается участие организаций, таких как ДОСААФ и Российская кинологическая федерация.

Кроме того, в рамках борьбы с нападениями собак, СПЧ считает необходимым усилить контроль над заводчиками. Предлагается создание черных списков недобросовестных производителей.

Напомним, что в Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность для владельцев собак, чьи питомцы стали причиной гибели человека, а депутат Нина Останина заявила, что сейчас закон защищает бездомных животных, но не обеспечивает безопасность.

Фото: пресс-служба СПЧ