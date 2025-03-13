В Совфеде не поддержали проект об усыплении животных в приютах

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал концепцию законопроекта об изменении правил содержания бездомных животных в приютах, сообщил 13 марта ТАСС. По мнению первого зампреда комитета Артема Шейкина, инициатива противоречит положениям Конституции.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона", - цитирует ТАСС высказывание Шейкина на заседании комитета.

Помимо основного закона страны, законопроект может противоречить федеральному закону об ответственном обращении с животными, добавил Шейкин. Напомним, что инициатива предоставляет субъектам РФ полномочия в вопросе регулирования содержания бездомных животных в приюте. В том числе, регионы сами смогут устанавливать предельные сроки пребывания. По их истечению животное, в частности, могут подвергнуть усыплению.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Инициатива столкнулась с критикой на разных уровнях. Так, в Петербурге отрицательный отзыв на законопроект представила фракция "Яблоко" в городском Заксобрании. Председатель петербургского парламента Александр Бельский заявил, что позиция органа заключается в том, что граждане должны более ответственно относиться к своим питомцам. По его мнению, проблема приобретает большой масштаб из-за того, что люди выкидывают на улицу надоевших животных. Альтернативы законопроекту с обсуждала с зоозащитниками и глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За Правду" Надежда Тихонова. Ранее в своем Telegram-канале она высказалась за "ответственный и цивилизованный" подход к решению проблемы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру