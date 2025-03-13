Тихонова обсудила с зоозащитниками думский проект о бездомных животных

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За Правду" Надежда Тихонова встретилась с зоозащитниками, чтобы обсудить законопроект, позволяющий усыплять бездомных животных, сообщила она в своем Telegram-канале 12 марта.

По мнению участников встречи, инициатива может привести к массовой эвтаназии. У многих регионов нет достаточно ресурсов, чтобы содержать животных в течение долгого времени, а в самом законопроекте не прописаны конкретные сроки. В качестве альтернативы зоозащитники предложили ввести запрет на усыпление без соответствующих показаний ветеринара, создать базы чипированных животных, расширить программы стерилизации, ввести меры для развития приютов и поддержки волонтеров, а также усилить наказание за жестокое обращение с животными.

Проект закона об изменении норм об обращении с животными без владельцев был направлен на рассмотрение в Госдуму 28 февраля. Согласно ему региональные законодательные органы предлагается наделить правом самостоятельно устанавливать предельные сроки пребывания в приютах. По их истечению животное, в частности, могут подвергнуть усыплению.

Сама Тихонова уже высказывала критику проекта в своем Telegram-канале. Против инициативы выступила также фракция "Яблоко" в петербургском Заксобрании, она представила отрицательный отзыв на поправки 11 марта. По мнению членов партии, проект "антигуманен и, более того, противоречит позиции Конституционного суда". Председатель ЗакСа Александр Бельский 12 марта рассказал ЗАКС.Ру, что позиция городского парламента в части обращения с бездомными животными заключается в том, что граждане должны более ответственно относиться к своим питомцам. Спикер убежден, что необходимо наладить процедуру идентификации животного, привязав его к конкретному владельцу, чтобы граждане чувствовали свою ответственность.

Анастасия Луценко, фото: unsplash