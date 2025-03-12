"Животные не виноваты": Бельский о бездомных собаках

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 12 марта рассказал ЗАКС.Ру, что позиция городского парламента в части обращения с бездомными животными не изменилась. В Заксобрании уверены, что граждане должны более ответственно относиться к своим питомцам. Так, по мнению спикера, удастся решить проблему с бездомными животными.

- У нас была позиция к предыдущей инициативе, она сильно не поменялась, хотя мы видим, действительно, на сегодняшний момент обострилась очередная проблема, мы видим в новостных выпусках количество людей, которые страдают от бездомных собак. Конечно, то, что касается вопроса регулирования с точки зрения содержания бездомных собак - конечно, важно, - сказал Бельский.

Бельский также вспомнил период, когда он возглавлял муниципальный совет Сестрорецка. Осенью в поселках Курортного района можно встретить собак, которые сбиваются в стаи. Спикер убежден, что в приоритетном порядке необходимо наладить процедуру идентификации животного, чтобы привязать его к конкретному владельцу, чтобы граждане чувствовали свою ответственность.

- Животные не виноваты в том, что их приобретают, а потом выбрасывают на улицу, - добавил Бельский.

Ранее Государственная дума направила в регионы проект закона, который позволил бы региональным властям самостоятельно устанавливать меры по контролю количества бездомных животных. В частности, предложение допускало возможность усыплять животных после предельного срока содержания в приюте. Инициативу стали активно обсуждать после случаев нападения бродячих собак на людей. По состоянию на начало марта известно, что эвтаназию бродячих животных ввели в 17 регионах России. В Северо-Западном федеральном округе такой порядок узаконили лишь в Мурманской области.

ЗАКС.Ру не удалось выяснить, какой отзыв на законопроект отправят в Москву петербургские депутаты. Глава профильной комиссии по экологии Заксобрания Алексей Макаров сейчас в отпуске. Его заместитель Андрей Рябоконь - тоже. Рассматривался ли думский законопроект в городском парламенте - неизвестно. В то же время против инициативы выступили представители партии "Яблоко".

Также в Заксобрании недавно приняли или начали рассматривать ряд законопроектов, которые связаны с темой ответственного обращения с животными. Одна из последних - о создании единого реестра домашних питомцев. С таким предложением городской парламент намерен обратиться в Государственную думу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру