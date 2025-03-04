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Новости 14:21

В 17 регионах России разрешили усыплять бездомных животных

фото ЗакС политика В 17 регионах России разрешили усыплять бездомных животных

Власти нескольких российских регионов узаконили эвтаназию бездомных животных, такие меры начали вводить после участившихся нападений собак на людей, об этом 4 марта пишет РБК.

С 2023 года субъекты РФ получили право самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными. Ранее действовали единые правила: собак отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и возвращали в прежнюю среду. Однако теперь в ряде регионов разрешена эвтаназия.

Издание пишет, что усыпление бездомных животных узаконено в Мурманской, Астраханской, Оренбургской, Самарской, Кемеровской областях, Ставропольском и Забайкальском краях, Удмуртии, Алтайском крае, Тыве, ХМАО, Чукотке и ряде других регионов. В Бурятии, Якутии и Магаданской области эвтаназия разрешена, но не применяется к животным, попавшим в приюты. В Мордовии и Хакасии аналогичные поправки скоро вступят в силу.

Вопрос безопасности на фоне участившихся нападений бездомных собак оказался в центре внимания Госдумы. Спикер Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать меры по защите детей от бездомных собак, рабочую группу по этому вопросу возглавила депутат Нина Останина. 

Фото: unsplash.com


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