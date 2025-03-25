В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными выступили с предложением о запрете прикорма бездомных животных в определенных местах, сообщили 25 марта РИА "Новости". Границы таких мест предлагается определять регионам.

"Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации", - цитирует РИА "Новости" соответствующий документ рабочей группы.

Помимо запрета прикорма, депутаты также выдвинули серию других поправок. В частности, предлагается разрешить усыплять животное, причинившее вред или создающее угрозу человеку, имуществу или другим животным; ввести отлов всех животных, не имеющих владельцев; установить обязательную регистрацию животных, например, маркировать их несмываемыми метками, а также обязать владельцев сообщать о пропаже животного в течение трех дней, иначе это будет считаться "умышленным незаконным избавлением" от него.

Ранее на заседании рабочей группы депутат Александр Спиридонов ("Единая Россия") предложил ввести административное наказание за выгул собак опасных пород детьми и людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в конце февраля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. Изначально планировалось, что инициативу рассмотрят на заседании палаты парламента 19 марта, однако обсуждение проекта было решено отложить. Отрицательные отзывы на законопроект направили представили фракция "Яблоко" в петербургском Заксобрании, а также комитет по законодательству парламента региона. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству также не поддержал инициативу, а Госдума попросила премьер-министра России Михаила Мишустина сформулировать позицию правительства по вопросу бездомных животных.

Анастасия Луценко, фото: unsplash