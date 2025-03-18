Госдума планирует обратиться к Мишустину по вопросу бездомных животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой сформировать позицию правительства касательно вопросов взаимодействия с животными. Соответствующий документ появился в базе ведомства.

В обращении Госдумы говорится об отсутствии мер, которые бы обеспечивали безопасность россиян при контакте с животными, в том числе бездомными, на что указывают жалобы граждан и трагические случаи в регионах. В тексте документа также отмечается неисполнение правительством поручений президента России в этой сфере.

"В целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, в том числе с животными без владельцев, Государственная Дума просит представить позицию Правительства Российской Федерации по текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению указанных проблем", - говорится в проекте обращения Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение к правительству связано с рассмотрением законопроекта о новых правилах содержания бездомных животных в приютах.

"Необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет, какие решения предлагают профильные министерства", - приводит слова Володина ТАСС.

Напомним, что соответствующая инициатива была внесена в конце февраля группой депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Законопроект подразумевает наделение региональных законодательных органов правом самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, по истечению которых их могут подвергнуть усыплению. Инициатива вызвала активное обсуждение в обществе.

Отрицательные отзывы на законопроект представили фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга и комитет петербургского парламента по законодательству. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству также не поддержал инициативу.

О поддержке думского проекта об ответственном обращении с животными, судя по информации на сайте федерального парламента, заявили уже в девяти регионах, в том числе в Коми, Челябинской области и в Красноярском крае.

фото: ЗАКС.Ру