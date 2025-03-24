В Госдуме предложили запретить выгул собак опасных пород детям и пьяным

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил ввести административное наказание за выгул собак опасных пород детьми и людьми в состоянии алкогольного опьянения, сообщила 24 марта "Парламентская газета". Такое предложение депутат высказал на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

"Речь идет о ситуациях, когда собаку бойцовой породы выгуливает подросток, который физически не сможет справиться с животным в случае, если собака проявит агрессию. Если собака гуляет без взрослого представителя вне специально отведенных для этого мест (на улице, дворовой территории, в непосредственной близости от детских площадок и так далее), на хозяина должен быть наложен штраф", — цитирует издание Спиридонова.

По словам депутата, он подготовил соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений. Как отметил Спиридонов, возраст, с которого можно будет выгуливать собак опасных пород, планируется обсудить дополнительно при участии экспертов. При этом перечень таких пород уже был утвержден правительством России в 2019 году, туда вошли такие породы как амбульдог, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака и другие. Спиридонов добавил, что штрафы за выгул "опасных" собак коснутся и тех случаев, когда сопровождающий животного находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По мнению парламентария, такие меры поспособствуют сокращению количества случаев нападений собак на людей.

Напомним, что в середине марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что в стране необходимо ввести уголовную ответственность за самовыгул собак.

"Животный" вопрос активно обсуждается в обществе в последнее время на фоне законопроекта, предлагающего регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. Отрицательные отзывы на проект представили фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании и комитет по законодательству регионального парламента. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству также не поддержал инициативу, а Госдума попросила премьер-министра России Михаила Мишустина сформулировать позицию правительства по вопросу законопроекта.

Анастасия Луценко, фото: unsplash