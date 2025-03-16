Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

В России следует ввести уголовную ответственность для владельцев собак, выпущенных на самостоятельную прогулку, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Своим мнением он поделился 16 марта в личном Telegram-канале.

"Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей", — написал сенатор.

Своим мнением касательно самовыгула животных поделился и первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он сообщил, что направил на отзывы в правительство два законопроекта, один из которых ужесточает ответственность за подобную практику. По его мнению, максимальный штраф за самовыгул должен быть увеличен до 50 тысяч рублей.

В то же время Бурматов считает нужным ввести уголовную ответственность за случаи, когда выпущенное на самовыгул животное напало на кого-то из-за недосмотра владельца. По его мнению, в таких случаях виновным должно грозить наказание "до трех лет лишения свободы по ужесточенной статье "причинение смерти по неосторожности"".

Ранее стало известно, что комитет Заксобрания по законодательству не поддержал федеральную инициативу о возможности усыпления безнадзорных животных, если те провели более отведенного срока в приютах. До этого против проекта высказались фракция "Яблоко" и лидер петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Совета Федерации