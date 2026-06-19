Горячева предложила вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

Депутат Государственной думы Ксения Горячева ("Новые люди") подготовила законопроект о возвращении уголовной ответственности за побои, информацию об этом она опубликовала в социальных сетях 19 июня. По словам парламентария, инициатива направлена в правительство России для получения отзыва.

"Мы направили на отзыв в правительство законопроект, который возвращает уголовную ответственность за побои в отношении близких людей. [...] Без ответственности за само насилие все остальные меры будут работать хуже", — написала Горячева.

Депутат предлагает распространить действие статьи 116 Уголовного кодекса ("Побои") на случаи насилия в отношении родственников и близких людей, беременных женщин, людей в беспомощном состоянии или же зависимых от агрессора материально или иным способом. Речь идет только о защите совершеннолетних граждан, детей эти поправки не коснутся, уточнила Горячева. По ее мнению, это не позволит критикам говорить, что принятие законопроекта позволит отбирать детей из семей. Кроме того, УК и без того содержит статьи, направленные на защиту несовершеннолетних, говорится в посте.

Сейчас за первый случай побоев предусмотрена административная ответственность, уголовная наступает при повторном инциденте. Такое правило существует с 2017 года, когда домашнее насилие было декриминализовано. Горячева хочет вернуть уголовную ответственность уже при первом установленном эпизоде побоев.

Андрей Казарлыга / Фото: Ксения Горячева