Госдума провела последнее пленарное заседание в созыве

Депутаты восьмого созыва закрыли весеннюю сессию и провели финальное пленарное заседание 27 июля, информация об этом опубликована на официальном сайте Государственной думы. Итоги пятилетней работы подвели председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители политических фракций.

Володин поделился, что, по его мнению, стало ключевыми приоритетами в работе Госдумы восьмого созыва: реализация послания президента, обеспечение помощь участникам СВО и их семьям, работа с обращениями граждан. Володин отметил, что депутаты приняли законы о защите детей и их здоровья, усилили контроль за тарифообразованием в сфере ЖКХ, ввели в действие закон об исторической памяти и многие другие. Всего восьмой созыв принял 2 980 федеральных законов, добавил председатель Госдумы. В конце заседания Володин скандировал: "Партий много, Родина – одна! Россия! Путин! Победа!"

Нынешний созыв начал свою работу в октябре 2021 года. Выборы депутатов девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в что в бюллетень на выборах депутатов Госдумы будут включены не более 11 партий. Ранее ЦИК зарегистрировала федеральные списки кандидатов в Госдуму от партий ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ.

В единый день голосования петербуржцы смогут проголосовать за депутатов не только Госдумы, но и Законодательного собрания. Помимо этого, выборы пройдут в МО "Автово". Также довыборы состоятся МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру