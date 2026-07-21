Госдума приняла два закона об ужесточении миграционной политики

Депутаты Государственной думы 21 июля приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционного законодательства, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Первый документ запрещает иностранцам с судимостью получать российское гражданство и вид на жительство. Второй более чем вдвое расширяет перечень административных правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России, увеличивая число статей КоАП с 22 до 45.

Согласно первому закону, иностранные граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами, не смогут получить российское гражданство, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если судимость выявят после оформления документов, разрешение на проживание аннулируют. Исключение сделали для иностранцев, признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище в России.

Второй закон расширяет перечень административных правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из страны. В частности, в список вошли статьи о злоупотреблении свободой массовой информации (13.15 КоАП), о проведении несогласованной акции (20.2 КоАП), о производстве экстремистских материалов (20.29 КоАП), об участии в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП) и другие. Причиной для выдворения из страны также может стать неповиновение сотрудникам полиции и пограничной службы.

"Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обе инициативы премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму в марте 2026 года. Всего с 2024 года депутаты нижней палаты парламента приняли 30 федеральных законов, направленных на ужесточение миграционной политики. По словам Володина, в июне 2026 года полиция выявила 60 тысяч нарушений в миграционной сфере и возбудила около двух тысяч уголовных дел в отношении иностранцев. Выдворены или депортированы были 14,6 тысячи мигрантов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру