"Ведомости": Депутатам Госдумы выплатят ежегодные премии в сентябре

Депутаты Государственной думы могут получить ежегодные премии уже в начале сентября, а не по итогам 2026 года, сообщили 7 июля "Ведомости" со ссылкой на пять источников из числа депутатов нижней палаты парламента. Обычно премии выплачиваются по итогам года.

По информации издания, о досрочной выплате премий на закрытой части пленарного заседания сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Собеседники газеты уточнили, что премии выплатят досрочно, чтобы депутаты могли использовать эти средства в период избирательной кампании.

Источники "Ведомостей" связывают это с экономией бюджета нижней палаты парламента. По их данным, в 2026 году она составила около 2 млрд рублей. Предполагается, что премии начислят всем депутатам независимо от фракционной принадлежности, однако размер выплат будет различаться. Как утверждают собеседники издания, при расчете суммы руководство Госдумы учитывает ряд показателей эффективности работы парламентариев и самостоятельно определяет размер выплат каждому депутату.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах назначены довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру