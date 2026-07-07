Экс-мундеп "Красненькой речки" Соколов пошел на довыборы в муниципалитете

Бывший депутат МО "Красненькая речка" Михаил Соколов первым выдвинулся на дополнительные выборы в местный совет, обратил внимание ЗАКС.Ру 7 июля. Ранее экс-муниципал заседал в совете шестого созыва, куда был избран от "Единой России".

Информация о выдвижении содержится в ГАС "Выборы". Соколов намерен баллотироваться в статусе самовыдвиженца по многомандатному избирательному округу № 2.

Соколову 28 лет. Он родился в Петербурге в 1998 году. В период с 2019 по 2024 год являлся депутатом МО "Красненькая речка" от ЕР. На выборах 2024 года Соколов пытался переизбраться в качестве самовыдвиженца, однако получил отказ в регистрации.

Экс-депутат занимается общественной деятельностью в Кировском районе города с 2015 года. В 2016 году Соколов стал сторонником "Единой России", позже вошел в региональный координационный совет сторонников партии. В 2018–2019 годах работал специалистом исполнительного комитета ЕР в Кировском районе.

Судя по данным ГАС "Выборы", Соколов проживает на территории МО "Дачное". В 2020 году он закончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Работает индивидуальным предпринимателем.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и МО "Автово". Помимо МО "Красненькая речка", довыборы состоятся в МО "Оккервиль" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру