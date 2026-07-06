"Новые люди" подали в Горизбирком документы на выборы в ЗакС

Партия "Новые люди" подала 6 июля документы кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе регионального отделения партии. С коробками в Горизбирком пришли депутаты ЗакСа Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов и глава петербургского отделения партии Анастасия Васильева.

"Мы будем продвигать вопросы развития городской экономики и инфраструктуры, поддерживать малый и средний бизнес, качественное образование и возможности для практики без отрыва от процесса обучения, вопросы градостроительства и экологии", — приводит пресс-служба слова главы избирательного штаба партии в Петербурге, депутата ЗакСа Дмитрия Панова.

Глава реготделения Васильева отметила, что партия также намерена участвовать в муниципальных выборах. Напомним, в сентябре состоятся выборы в МО "Автово", а также довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

О том, что "Новые люди" определились с кандидатами в петербургский парламент, ЗАКС.Ру писал на прошлой неделе. В числе выдвинутых кандидатов оказался бывший член "Единой России" Артем Николаев. Его выдвинули в ЗакС под третьим номером в составе общегородского списка "Новых людей".

Андрей Казарлыга / Фото: "Новые люди"