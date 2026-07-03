Участника праймериз "Единой России" Николаева выдвинули в ЗакС от "Новых людей"

Бывший член "Единой России" Артем Николаев 3 июля вступил в партию "Новые люди". Вместе с ним ряды объединения пополнил директор некоммерческой организации "Развитие ракеточных видов спорта" Алексей Кузнецов. Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов и глава МО "Северный" Юрий Куликов поздравили их с вступлением. Затем Николаев и Кузнецов под аплодисменты надели футболки с символикой партии, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня Николаева выдвинули под третьим номером в составе общегородского списка "Новых людей" на выборы в петербургский парламент.

Журналисты поинтересовались у представителей "Новых людей", почему объединение решило включить Николаева в число лидеров общегородского списка. По мнению Панова, бывший единоросс представляет "мощную повестку". Парламентарий отметил, что новый член "Новых людей" регулярно оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. По словам депутата, Николаев может стать "фронтменом" по этому направлению в партии "Новые люди".

— Мы обсуждали с коллегами кандидатуру Артема Николаева, насколько он гармонично сможет вписаться в наши ряды. Мы понимали, что у него мощная повестка. Поняли, что это сильный кандидат [...] Из "Единой России" к нам пришел сильный человек с колоссальной повесткой — это здорово. Мы будем поддерживать Артема, он будет поддерживать нас, — сказал Панов.

Николаеву 50 лет. Он родился в Ленинграде в 1976 году. Весной 2026 года участвовал в партийных праймериз "Единой России". Он намеревался баллотироваться в городской парламент в составе региональной группы № 20, однако не прошел по итогам голосования. С 2025 года также работал помощником депутата Заксобрания, единоросса Константина Чебыкина. Помимо политической деятельности, Николаев с 2005 года занимает должность заместителя генерального директора компании "НГ-Энерго".

Сегодня на конференции "Новые люди" определились с кандидатами на выборы в Заксобрание. В пятерку лидеров, помимо Николаева и Кузнецова, вошли депутаты петербургского парламента Дмитрий Панов и Ольга Герасина и глава реготделения партии Анастасия Васильева. По одномандатным округам, в частности, пошли депутат ЗакСа Дмитрий Павлов и глава МО "Северный" Юрий Куликов — они намерены баллотироваться по округам № 24 и № 6 соответственно.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". Теризбиркомы также назначили довыборы в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру