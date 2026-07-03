ЛДПР назвала кандидатов на выборы в ЗакС

Петербургское отделение ЛДПР на конференции 3 июля определилось с кандидатами на выборы в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Первую пятерку списка возглавил лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Сам он на мероприятии отсутствовал. Также кандидаты утверждены по всем 25 одномандатным округам.

Второе место в региональном списке досталось первому замкоординатора реготделения Ивану Есипову. Третье и четвертое места заняли депутаты Заксобрания Павел Иткин и Максим Яковлев соответственно. Замыкает первую пятерку замкоординатора отделения Александр Устименко.

По одномандатным округам пойдут, в частности, действующие депутаты ЗакСа Андрей Малков и Павел Иткин. Первый баллотируется по 21-му округу, второй — по 22-му.

Места по одномандатным округам распределились следующим образом:

Округ № 1: Кирилл Чигирин;

Округ № 2: Кристина Горбань;

Округ № 3: Артем Зверев;

Округ № 4: Александр Устименко;

Округ № 5: Станислав Корольков;

Округ № 6: Владислав Короткий;

Округ № 7: Лилиана Стрельцова;

Округ № 8: Игорь Мельников;

Округ № 9: Михаил Головизин;

Округ № 10: Игорь Матвеев;

Округ № 11: Андрей Чернов;

Округ № 12: Александр Бабиков;

Округ № 13: Антон Пыхтеев;

Округ № 14: Елена Галушко;

Округ № 15: Олег Голынский;

Округ № 16: Алексей Головин;

Округ № 17: Вадим Дегтярев;

Округ № 18: Станислав Федотов;

Округ № 19: Денис Казаков;

Округ № 20: Владимир Осмоловский;

Округ № 21: Андрей Малков;

Округ № 22: Павел Иткин;

Округ № 23: Александр Никишечкин;

Округ № 24: Елена Лимонова;

Округ № 25: Кирилл Прокопенко.

На прошлой неделе ЛДПР определилась с кандидатами в Государственную думу. Петербургский список возглавила психолог Яна Овчинская, второе место получил первый замкоординатора реготделения партии Иван Есипов, третье досталось депутату Законодательного собрания Андрею Малкову. Парламентарий также будет баллотироваться по одномандатному округу № 218. Схожим образом выдвинут замкоординатора реготделения партии Устименко, который будет баллотироваться по 216-му округу и под пятым номером в составе региональной группы. Кроме того, шестое и седьмое места в списке получили муниципальные депутаты Мария Гущина и Алексей Головин соответственно.

Выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним продлится три дня, стартовав 18 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа, а также депутатов МО "Автово". Кроме того, довыборы состоятся в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру