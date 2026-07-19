Мигрантам с неснятой судимостью запретят получать российское гражданство

Совет Государственной думы на следующей неделе рассмотрит законопроект о запрете мигрантам с любой непогашенной или неснятой судимостью получать российское гражданство, сообщил 19 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Также таким иностранцам запретят проживание в России.

"Предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами", — написал Володин в социальных сетях.

Председатель Госдумы уточнил, что ранее выданные виды на жительство и разрешения на временное проживание будут аннулироваться для иностранцев с неснятой или непогашенной судимостью. Исключением здесь станут граждане других стран, признанные беженцами или получившие политическое убежище в России.

Володин отметил, что с 2024 года в стране было принято 30 федеральных законов, касающихся сферы миграции. В июне 2026 года МВД пресекло 60 тысяч правонарушений в этой отрасли и возбудило две тысячи уголовных дел, сообщил он. Выдворены и депортированы были 14,6 тысячи мигрантов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру