Госдума разрешила регионам вводить запрет на продажу вейпов

Депутаты Государственной думы 9 июня приняли во втором и в третьем чтениях закон, позволяющий регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним. Закон начнет действовать с 1 октября 2026 года, а регионы смогут воспользоваться своим правом с 1 марта 2027 года. Экспериментальный режим закона продлится пять лет — с 2027 по 2032 год. За этот срок планируют определить эффективность принятой меры. На нововведение уже отреагировали в Петербурге.

Принятые поправки вводят обязательное лицензирование розничной торговли табаком и другой никотиносодержащей продукции. Вблизи школ, колледжей и остальных образовательных учреждений продавать соответствующие товары будет запрещено. Также сегодня депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за оборот табачной продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере.

Законопроект начали рассматривать еще осенью 2025 года, однако поправку о праве регионов запрещать торговлю вейпами на рассмотрение Госдумы внесли только в период второго чтения. Соответствующие изменения подготовил Минфин.

Ряд депутатов Законодательного собрания Петербурга положительно отреагировал на принятый Госдумой закон. Спикер городского парламента Александр Бельский прокомментировал поправки и заявил, что для Петербурга принятие федерального закона означает "новый этап работы". Сам Бельский негативно относится к вейпам и неоднократно заявлял о своей позиции. На новость также отреагировал глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок.

— В ближайшее время продолжим работу с прицелом на дальнейшую корректировку городского законодательства, — написал Четырбок.

Отметим, в Законодательном собрании Петербурга с начала года действует рабочая группа по обсуждению ограничений торговли вейпами в городе, сформированная на базе бюджетно-финансового комитета. Заседание группа проводила только единожды, в конце января 2026 года. Подробнее об идеях петербургских депутатов запретить продажу вейпов читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру