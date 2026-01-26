Депутат вейпам не рад: О чем говорили на заседании рабочей группы в ЗакСе

Фото: ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании 26 января состоялось первое заседание рабочей группы по обсуждению новых ограничений для торговли вейпами в Петербурге. Помимо депутатов, участие во встрече приняли представители Смольного и общественники. Стороны согласились с необходимостью ужесточения правил продажи электронных испарителей.

Рабочая группа была сформирована на базе бюджетно-финансового комитета. О ее создании стало известно на прошлой неделе из сообщений спикера ЗакСа Александра Бельского и главы БФК Дениса Четырбока. Инициатива по созданию органа исходила от городского отделения Общероссийского народного фронта.

Необходимость обсуждения вопроса парламентарии связали с возможностью предоставления регионам права самостоятельно запрещать торговлю вейпами на их территории. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение Государственной думы правительство в ноябре, к настоящему времени он прошел первое чтение.

Бельский, который и ранее высказывался за подобный запрет, провел в своем telegram-канале голосование по вопросу необходимости введения новых ограничений. Почти половина из 388 участников поддержала необходимость строгих ограничений, еще около 40 % высказались за полный запрет.

Заметим, что сейчас в Петербурге действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Северная столица ввела ограничение еще в 2017 году одной из первых в России.

Позиция Смольного и МВД

Представители Смольного высказались в поддержку дальнейших ограничений в торговле вейпами на территории Петербурга. Их позиция нашла поддержку у представительницы МВД Марии Шкермонтовой, которая сообщила о том, что в 2025 году в Петербурге выросло число случаев вовлечения детей в потребление табака и курения на запрещенных территориях. Со своей стороны, она заявила о поддержке полного запрета продажи вейпов в стране.

Некоторые данные по правонарушениям представила зампред комитета по образованию Елена Замышляева. По ее словам, в 2024 году к административной ответственности по статье о нарушении запрета курения на определенных территориях были привлечены около 315 подростков в возрасте от 16 лет. При этом более молодые курильщики в статистику не попали. В целом же существующее в Петербурге ограничение не мешает подросткам приобретать вейпы, отметила она.

Своими цифрами поделилась зампред комитета по промышленной политике Тамара Ломоносова. По разным данным, в городе насчитывается от 500 до 600 вейпшопов, что соответствует приблизительно 2 % от общего количества торговых объектов. Закрытие специализированных точек не приведет к "существенным сдвигам" на рынке, предположила чиновница. Без работы при этом останутся около тысячи человек, что соответствует 0,16 % от общего количества горожан, занятых в сфере продаж.

В свою очередь, первый зампред комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов заявил, что "медицина полностью поддерживает ужесточение всех мероприятий в части потребления и продажи не только табака, но и вейпов". Он отметил, что за последние 10 лет количество потребителей табака снизилось, однако число заболеваний легких и случаев онкологии "снижается далеко не такими темпами, как потребление табака, или не снижается совсем". Одной из причин этого он назвал переход части курильщиков на испарители.

Что говорили депутаты

Своим мнением насчет возможного ограничения продажи вейпов поделились и депутаты ЗакСа. Вице-спикер, глава фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что партия уже давно добивается этого. Сам он намерен добиваться полного их запрета на всей территории России.

— Это, в первую очередь, здоровье наших детей и, самое главное, отложенная экономия. Она потом скажется, когда необходимо будет детей серьезно лечить, потому что заболевания детей такие, колоссальные, — обратил внимание участников встречи он.

О здоровье детей говорил и лидер "Единой России" в ЗакСе Павел Крупник. Он заявил, что, "как отец троих сыновей", немедленно запретил бы продажу вейпов, будь у него такая возможность. В качестве возможных мер единоросс предложил повысить возраст покупателей вейпов до 22-23 лет, а также усилить пропаганду нежелательности курения.

В своих рассуждениях Крупник обратился к личному примеру, рассказав о проблемах со здоровьем, которые обнаружились у знакомого его старшего сына. По его словам, молодой человек "уже больше [чем] полтора года курит вейп, не выпускает". Теперь у юноши наблюдается поражение легких, заявил он.

— Мы должны пропагандировать именно нежелательность употребления этого, действительно, серьезного, проблемного продукта для детей. Постоянные передачи, уроки в школах, неважно, посмотрите статистику, получите в комитете здравоохранения. <...> Это надо показывать школьникам, показывая, что с вами никто не шутит. И государство будет вынуждено тратить на вас огромные средства за счет бюджета, чтобы вас потом вылечить, а кого-то мы уже не вылечим, — отметил Крупник.

Глава постоянной комиссии ЗакСа по промышленности Ирина Иванова высказала мнение, что запрет, в случае его введения, должен быть повсеместным, и распространяться на ввоз подобной продукции в Россию. Она добавила, что любой запрет должен быть обоснован существующими исследованиями, и попросила предоставить статистику по сопутствующим заболеваниям. Предложила депутат и иные меры по борьбе с вейпами.

— Я бы привела [в пример] картошку, которую нам внедряли. Николай Первый, каким образом он внедрил, все, наверное, знают. Не путем запрета. Путем, наоборот, охраны картошки, когда все перешли на нее, подумали, что это золото, — пересказала Иванова известный исторический анекдот, который, впрочем, связывают с различными правителями.

Свой рецепт борьбы с вейпами нашелся у Наталии Астаховой, которая предложила ужесточить контроль за торговлей ими. При этом она усомнилась в наличии "стопроцентных" доказательств вреда от испарителей.

— На сегодняшний день нет стопроцентных исследований, которые действительно в полной мере… Ну, во-первых, слишком мало времени для того, чтобы мы точно говорили, что в полной мере показываем, что вейпы бесспорно вредны, — предположила депутат.

Также Астахова высказалась против введения тотальных запретов, поскольку это вызовет протест молодежи, которая начнет искать способы нелегальной покупки вейпов.

ОНФ и надежды на федеральный центр

Свою точку зрения на проблему высказали представители ОНФ, в том числе депутаты Андрей Рябоконь и Антон Соловьев. Глава исполкома в Петербурге Екатерина Кондратьева сообщила, что 38 % петербургских подростков в возрасте 16-17 лет пользуются вейпами, причем делают это как время от времени, так и на постоянной основе. Около 70 % опрошенных школьников в возрасте 14-15 лет уже успели их попробовать, продолжила она.

Запреты на продажу вейпов несовершеннолетним соблюдаются не всеми торговцами, заявила она и добавила, что обходить запреты детям помогают, в том числе, и взрослые, которые сами покупают им испарители. Также Кондратьева заявила, что купить устройства можно и через соцсети, чем также могут пользоваться подростки.

Сопредседатель реготделения ОНФ Рябоконь также пожаловался на проблемы с соблюдением правил торговли. Он рассказал, что уже два года не может добиться закрытия в Невском районе магазина, продающего алкоголь возле школы. Введение запрета на продажу вейпов приведет лишь к уходу этой сферы в тень, предположил он. В этой связи его надежды связаны с введением подобного ограничения на общероссийском уровне.

— Нужно уже, когда будет запрет, четко понимать, чтобы в городе уже сложилась определенная структура, инструменты, — отметил он. — Как мы будем с этим законом работать? Как мы будем ограничивать продажу вейпов полностью, чтобы она была совсем исключена. Нужно к этому готовиться, максимально этому способствовать, чтобы приняли на федеральном уровне как можно быстрее закон по запрету продажи вейпов.

О перспективах ухода бизнеса в тень заявил и коллега Рябоконя Антон Соловьев, который также связывает свои надежды с федеральным центром. Депутат полагает нужным представить выработанные на рабочей группе предложения главе Росстандарта Антону Шалаеву, чтобы в дальнейшем можно было применить их на федеральном уровне и "действительно побороть эту заразу", полностью запретив продажу.

Отметим, что ранее ЗакС уже обращался к главе Росстандарта по вопросу ужесточения требований к дизайну упаковок вейпов и электронных сигарет. Инициатива в этом вопросе исходила от Соловьева и Рябоконя.

Подводя итог встречи, Четырбок заявил, что в дальнейшем члены группы будут "секционно" работать по разным направлениям. К этому он добавил, что все будет зависеть от рассмотрения федерального законопроекта Государственной думой, которое, по его данным, состоится в феврале.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру