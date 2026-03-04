Кадры: Заседание ЗакСа 4 марта

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Повестка заседания Заксобрания Петербурга 4 марта выдалась короткой. Депутаты приступили к рассмотрению пакета инициатив о противодействии коррупции, подготовленного городской прокуратурой, а также поддержали в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с борщевиком. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Ольга Герасина и Игорь Высоцкий

Депутаты Андрей Алескеров, Павел Иткин и Андрей Малков

Депутаты Валерий Гарнец, Марина Шишкина, Александр Ходосок и Юрий Гладунов

Депутаты Андрей Горшечников и Александр Малькевич

Вице-спикер Павел Иткин и Антон Рудаков

Депутаты Александр Ходосок, Юрий Гладунов, Николай Бондаренко, Андрей Горшечников и Александр Малькевич

Депутаты Елена Киселева (в красном) и Владимир Носов

Депутаты Андрей Алескеров и Константин Чебыкин

Депутаты Алексей Цивилев и Александр Рассудов

Депутаты Марина Шишкина и Ирина Иванова

Депутаты Михал Барышников и Дмитрий Панов

Депутат Денис Четырбок, сотрудник комитета по законодательству Иван Демидов, депутат Игорь Высоцкий и заместитель руководителя аппарата председателя Сергей Иванов

Представитель прокурора Петербурга в Заксобрании Татьяна Яковлева

Вице-спикер Николай Бондаренко и председатель парламента Александр Бельский

Депутат Константин Чебыкин

Заместитель председателя комитета по природопользованию Андрей Самусевич

