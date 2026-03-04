Кадры: Заседание ЗакСа 4 марта

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Повестка заседания Заксобрания Петербурга 4 марта выдалась короткой. Депутаты приступили к рассмотрению пакета инициатив о противодействии коррупции, подготовленного городской прокуратурой, а также поддержали в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с борщевиком. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Ольга Герасина и Игорь Высоцкий
Депутаты Андрей Алескеров, Павел Иткин и Андрей Малков
Депутаты Валерий Гарнец, Марина Шишкина, Александр Ходосок и Юрий Гладунов
Депутаты Андрей Горшечников и Александр Малькевич
Вице-спикер Павел Иткин и Антон Рудаков
Депутаты Александр Ходосок, Юрий Гладунов, Николай Бондаренко, Андрей Горшечников и Александр Малькевич
Депутаты Елена Киселева (в красном) и Владимир Носов
Депутаты Андрей Алескеров и Константин Чебыкин
Депутаты Алексей Цивилев и Александр Рассудов
Депутаты Марина Шишкина и Ирина Иванова
Депутаты Михал Барышников и Дмитрий Панов
Депутат Денис Четырбок, сотрудник комитета по законодательству Иван Демидов, депутат Игорь Высоцкий и заместитель руководителя аппарата председателя Сергей Иванов
Представитель прокурора Петербурга в Заксобрании Татьяна Яковлева
Вице-спикер Николай Бондаренко и председатель парламента Александр Бельский
Депутат Константин Чебыкин
Заместитель председателя комитета по природопользованию Андрей Самусевич
