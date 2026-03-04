ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 4 марта 2026, 16:00

Кадры: Заседание ЗакСа 4 марта

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Повестка заседания Заксобрания Петербурга 4 марта выдалась короткой. Депутаты приступили к рассмотрению пакета инициатив о противодействии коррупции, подготовленного городской прокуратурой, а также поддержали в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с борщевиком. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_4940 (2).JPG (292 KB)

Депутаты Ольга Герасина и Игорь Высоцкий

IMG_4949.JPG (280 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Павел Иткин и Андрей Малков

IMG_4952.JPG (295 KB)

Депутаты Валерий Гарнец, Марина Шишкина, Александр Ходосок и Юрий Гладунов

IMG_4954.JPG (369 KB)

Депутаты Андрей Горшечников и Александр Малькевич

IMG_4957 (3).JPG (278 KB)

Вице-спикер Павел Иткин и Антон Рудаков

IMG_4970.JPG (311 KB)

Депутаты Александр Ходосок, Юрий Гладунов, Николай Бондаренко, Андрей Горшечников и Александр Малькевич

IMG_4974.JPG (293 KB)

Депутаты Елена Киселева (в красном) и Владимир Носов

IMG_4980.JPG (291 KB)

Депутаты Андрей Алескеров и Константин Чебыкин

IMG_4985.JPG (281 KB)

Депутаты Алексей Цивилев и Александр Рассудов

IMG_4994.JPG (296 KB)

Депутаты Марина Шишкина и Ирина Иванова

IMG_4996.JPG (297 KB)

Депутаты Михал Барышников и Дмитрий Панов

IMG_5010.JPG (333 KB)

Депутат Денис Четырбок, сотрудник комитета по законодательству Иван Демидов, депутат Игорь Высоцкий и заместитель руководителя аппарата председателя Сергей Иванов

IMG_5027.JPG (309 KB)

Представитель прокурора Петербурга в Заксобрании Татьяна Яковлева

IMG_5028.JPG (331 KB)

Вице-спикер Николай Бондаренко и председатель парламента Александр Бельский

IMG_5038.JPG (326 KB)

Депутат Константин Чебыкин

IMG_5014.JPG (302 KB)

Заместитель председателя комитета по природопользованию Андрей Самусевич

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


