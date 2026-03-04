ЗакС снова отказался обращаться в Конституционный суд с вопросом об иноагентах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 4 марта во второй раз отказались рассматривать проект обращения в Конституционный суд для уточнения деталей законодательства об иноагентах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентское большинство не стало голосовать за включение инициативы "Яблока" в повестку заседания.

— Мы предлагаем вам, коллеги, показать, что вы осознаете проблему внесудебного лишения граждан избирательных прав. Преодолеть свой страх и направить запрос в Конституционный суд, чтобы он внес ясность по тем аспектам иноагентского законодательства, которые прямо затрагивают городской парламент и петербургских избирателей, — обратился к депутатам лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

"Яблочники" выступали с этой инициативой в декабре 2025 года. Тогда большинство депутатов не стали голосовать по вопросу и в повестку его не включили. Как отметил Шишлов во время своего выступления, о возможной целесообразности проверки законодательства об иноагентах высказывался президент Владимир Путин во время недавней встречи с членами Совета по правам человека.

Вопросы "Яблока" к действующем нормам об иностранных агентах связаны с внесудебным порядком включения граждан и организаций в соответствующий реестр. Также их волнует обоснованность запрета для иноагентов на участие в выборах и замещение выборных постов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру