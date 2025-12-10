Петербургский парламент отказался обращаться в КС из-за закона об иноагентах

Депутаты Заксобрания Петербурга отказались рассматривать инициативу об обращении в Конституционный суд с просьбой проверить закон об иностранных агентах на соответствие Конституции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С предложением внести вопрос в повестку заседания выступил 10 декабря, в День прав человека, глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

Фракция "Яблоко" предлагала проверить на конституционность нормы законодательства, связанные со статусом иностранного агента. В том числе, запрет иноагентам участвовать в выборах и занимать выборные должности. На основании действующей нормы экс-депутат парламента Борис Вишневский* был вынужден сложить мандат. "Яблочники" отмечали в пояснительной записке, что закон не содержит четких требований к обоснованности решения Минюста о включении кого-либо в реестр иноагентов.

"Согласно законодательству, к иностранным агентам относится лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность в формах, определенных законом. При этом закон не определяет термины "влияние", "помощь", "поддержка", не содержит требования к Министерству юстиции устанавливать обстоятельства того, что вследствие иностранного влияния на лицо изменились действия или убеждения этого лица", – говорится в пояснительной записке.

За включение вопроса в повестку проголосовали пять человек. Остальные депутаты не стали принимать участие в голосовании

Накануне вопрос о неопределенности законодательства об иностранных агентах поднимал член Совета по правам человека Александр Сокуров на встрече общественников с президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что знаком с позицией режиссера и вновь напомнил, что первопроходцем в этой отрасли права является США.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру