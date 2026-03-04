Петербургские депутаты поддержали инициативу по борьбе с борщевиком

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 4 марта в первом чтении приняли проект закона о создании городского перечня опасных растений, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В первую очередь инициатива направлена на борьбу с борщевиком Сосновского.

Полномочием по созданию перечня инвазивных растений наделят правительство города. При этом список вредных растений зафиксирован на федеральном уровне. Сейчас в нем свыше пятисот наименований. Как рассказал во время заседания депутат Александр Ходосок, в Петербурге в такой перечень собираются включить 21 вид.

Наличие такого реестра предполагает, что городские власти должны будут выявлять и пресекать распространение опасных видов растений на территории Петербурга. Депутат Александр Рассудов, комментируя законопроект, заявил, что меньше всего борьба с борщевиком ведётся на землях, принадлежащих федеральным компаниям. Например, особенно активно борщевик распространяется вдоль железных и автомобильных дорог.

Законопроект подготовили депутаты Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Александр Ходосок и Денис Четырбок. Его внесли в парламент ещё в сентябре 2025 года. В ходе подготовки нормы Ходосок вышел на международный уровень. В октябре он посещал Минск, где изучал методы борьбы с борщевиком белорусских коллег.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру