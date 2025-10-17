Ходосок поехал в Минск для обсуждения методов борьбы с борщевиком

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок посетил Республику Беларусь с рабочим визитом. В Минске петербургский парламентарий встретился с представителями Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды для обсуждения нормотворчества в сфере биологической безопасности в рамках программ Союзного государства. Фотографиями из поездки он поделился в своих соцсетях 17 октября.

"Один из ключевых вопросов – ограничение распространения инвазивных видов. Проблему межрегиональной транспортировки вредоносных организмов с грунтами можно решить только совместными усилиями двух государств. Также мы обсудили организацию практико-ориентированных семинаров для специалистов, посвященных эффективным методам искоренения популяций борщевика Сосновского", - написал Ходосок в своих соцсетях.

В петербургском парламенте Ходосок возглавляет постоянную комиссию по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Ходосок – один из авторов законопроекта, посвященного борьбе с инвазивными растениями. В частности, депутаты предлагают наделить Смольный полномочием по составлению перечня опасных видов чужеродных растений. Борщевик Сосновского – в их числе.

Константин Леньков / Фото: Александр Ходосок