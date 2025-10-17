Бельский сыграл в одном матче за команды Смольного и ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский вышел на поле стадиона "Петровский" в рамках футбольного гала-матча между командами петербургского парламента и Смольного на турнире "Кубок Лаврова и Семенова", сообщили в ЗакСе 17 октября. Председатель не стал себя ограничивать и поочередно сыграл за обе команды.

"Александр Бельский в течение первого тайма играл в составе сборной петербургского парламента, во втором тайме вышел за дружину исполнительного органа власти", — рассказали в пресс-службе ЗакСа.

Из числа парламентариев на поле также вышли Михаил Барышников и Дмитрий Дмитриев. Игра завершилась со счетом 7:7.

Турнир посвящен памяти актера Кирилла Лаврова и журналиста Валентина Семенова, которые 50 лет назад организовали первое состязание между командами БДТ и "Вечернего Ленинграда". На соревнования заявились 16 взрослых и 18 детских команд, сообщил "Петербургский дневник".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания