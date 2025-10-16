ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 16 октября 2025, 18:34

Павлов показал спикеру скупщины Республики Сербской свой избирательный округ

фото ЗакС политика Павлов показал спикеру скупщины Республики Сербской свой избирательный округ

Лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов показал делегации из Народной скупщины Республики Сербской достопримечательности Пушкинского района – его избирательного округа. Фотографии с гостями из Боснии и Герцеговины парламентарий опубликовал в своем telegram-канале. 

"По поручению Александра Николаевича Бельского гостеприимно встречаю на пушкинской земле  делегацию Народной скупщины Республики Сербской — высшего законодательного органа этой части Боснии и Герцеговины", - написал Павлов. 

Делегация в сопровождении Павлова поднялась на Певческую башню в Пушкине. С нее открывается вид на Екатерининский парк, Большой Екатерининский дворец, а также на храм Воскресения Христова и музей-лицей Пушкина. 

Накануне, 15 октября, делегация Народной скупщины Республики Сербской посетила Мариинский дворец. Председатель скупщины также выступил перед депутатами парламента. После пленарного заседания состоялась официальная встреча петербургских депутатов с представителями Республики Сербской.

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Павлов


