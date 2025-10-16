Павлов показал спикеру скупщины Республики Сербской свой избирательный округ

Лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов показал делегации из Народной скупщины Республики Сербской достопримечательности Пушкинского района – его избирательного округа. Фотографии с гостями из Боснии и Герцеговины парламентарий опубликовал в своем telegram-канале.

"По поручению Александра Николаевича Бельского гостеприимно встречаю на пушкинской земле делегацию Народной скупщины Республики Сербской — высшего законодательного органа этой части Боснии и Герцеговины", - написал Павлов.

Делегация в сопровождении Павлова поднялась на Певческую башню в Пушкине. С нее открывается вид на Екатерининский парк, Большой Екатерининский дворец, а также на храм Воскресения Христова и музей-лицей Пушкина.

Накануне, 15 октября, делегация Народной скупщины Республики Сербской посетила Мариинский дворец. Председатель скупщины также выступил перед депутатами парламента. После пленарного заседания состоялась официальная встреча петербургских депутатов с представителями Республики Сербской.

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Павлов