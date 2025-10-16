Участникам СВО упростят получение должностей в муниципалитетах

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект об установлении особых квалификационных требований к участникам СВО, претендующим на получение старших должностей муниципальной службы, обратил внимание ЗАКС.Ру. Инициативу внес 10 октября губернатор Александр Беглов.

Поправки вносятся в закон "О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге". Нормой предусмотрены типовые квалификационные требования к претендентам на получение должностей муниципальной службы различного ранга. В частности, претенденты на замещение старших должностей должны обладать высшим образованием и трехлетним стажем на муниципальной (государственной) службе или же трехлетним стажем работы по специальности.

При этом обладатели дипломов с отличием вправе претендовать на старшие должности после года работы по специальности либо на муниципальной или государственной службе. Законопроект устанавливает аналогичные условия для участников СВО, решивших работать в муниципалитетах Петербурга.

"Для лиц, принимавших участие в специальной военной операции, <...> устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу <...> для замещения старших должностей муниципальной службы — не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности", — говорится в тексте законопроекта.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента о создании условий для привлечения участников СВО на муниципальную службу. Само поручение было сформировано по итогам второго форума "Малая Родина — сила России", который состоялся в Кремле в апреле 2025 года. Напомним, участие в мероприятии приняли тогда более 100 представителей Петербурга.

В сопроводительном письме Беглов попросил рассмотреть законопроект "в первоочередном порядке".

Старшие должности муниципальной службы соответствуют категории "специалисты" на госслужбе Петербурга. Это четвертая по старшинству группа должностей из пяти существующих. Ниже их в списке находятся только сотрудники на младших должностях.

Неделей ранее стало известно о том, что стажировку в комитете территориального развития пройдет участник СВО Алексей Ванеев, который занимает должность руководителя аппарата муниципального совета МО "Звездное". В МО он работает как минимум с июля 2024 года, тогда он занимал должность ведущего специалиста аппарата муниципального совета.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру