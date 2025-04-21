Сотня муниципалов из Петербурга поехала на форум "Малая Родина - Сила России"

В День местного самоуправления, 21 апреля в Москве стартует трехдневный муниципальный форум "Малая Родина - Сила России". Из Петербурга в нем примут участие главы муниципальных образований: глава МО "Город Зеленогорск" Дмитрий Чечин, глава МО "Поселок Солнечное" Михаил Сафронов, глава МО "Пискаревка" Оксана Умнова, глава МО "Северный" Юрий Куликов и другие. По информации ЗАКС.Ру, на форум из Северной столицы отправились более 100 человек. Всего в форуме примут участие более 4 тысяч человек.

Отметим, среди гостей форума не только муниципалы, но и чиновники: в Москву отправились председатель комитета территориального развития Денис Царегородцев, его заместитель Елена Кудрявцева и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мероприятие проводится по поручению президента во второй раз. Первый форум состоялся в январе 2024 года. Тогда глава государства также выступил перед участниками и вручил статуэтки победителям премии "Служение". Также в тот день Путин провел встречу с некоторыми главами муниципальных образований, среди которых оказалась глава МО "Кронштадт" Наталья Чашина.

Ранее в этот день муниципалов с профессиональным праздником поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото КТР