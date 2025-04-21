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Муниципал 14:01

Сотня муниципалов из Петербурга поехала на форум "Малая Родина - Сила России"

фото ЗакС политика Сотня муниципалов из Петербурга поехала на форум "Малая Родина - Сила России"

В День местного самоуправления, 21 апреля в Москве стартует трехдневный муниципальный форум "Малая Родина - Сила России". Из Петербурга в нем примут участие главы муниципальных образований: глава МО "Город Зеленогорск" Дмитрий Чечин, глава МО "Поселок Солнечное" Михаил Сафронов, глава МО "Пискаревка" Оксана Умнова, глава МО "Северный" Юрий Куликов и другие. По информации ЗАКС.Ру, на форум из Северной столицы отправились более 100 человек. Всего в форуме примут участие более 4 тысяч человек. 

Отметим, среди гостей форума не только муниципалы, но и чиновники: в Москву отправились председатель комитета территориального развития Денис Царегородцев, его заместитель Елена Кудрявцева и вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Мероприятие проводится по поручению президента во второй раз. Первый форум состоялся в январе 2024 года. Тогда глава государства также выступил перед участниками и вручил статуэтки победителям премии "Служение". Также в тот день Путин провел встречу с некоторыми главами муниципальных образований, среди которых оказалась глава МО "Кронштадт" Наталья Чашина.

Ранее в этот день муниципалов с профессиональным праздником поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото КТР


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Куликов Юрий Николаевич
Пока еще нет голосов...
Сафронов Михаил Александрович
Пока еще нет голосов...
Умнова Оксана Николаевна
Пока еще нет голосов...
Чечин Дмитрий Денисович
Упоминаемые персоны
Куликов Юрий Николаевич 
Пиотровский Борис Михайлович 
Сафронов Михаил Александрович 
Умнова Оксана Николаевна 
Чечин Дмитрий Денисович 




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