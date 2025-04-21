Беглов и Бельский поздравили муниципалов с днем местного самоуправления

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский поздравили с днем местного самоуправления муниципальных депутатов и сотрудников муниципалитетов. Соответствующие поздравления были опубликованы на сайте Смольного и в Telegram-канале Бельского 21 апреля.

В своей публикации Беглов напомнил, что в Петербурге создано 111 муниципальных образований. Как отметил губернатор, их сотрудники занимаются вопросами благоустройства дворов, проведения мероприятий, а также организацией работы опеки и попечительства. По словам Беглова, благодаря работе муниципалов в 2024 году более 1,3 тысячи детей нашли новые семьи.

Отметил губернатор и вклад муниципалитетов в подготовку празднования 80-летия Победы. Он напомнил, что мундепы и сотрудники МО принимали активное участие во вручении медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" ветеранам, в частности, лично посещали их для передачи награды.

В своем поздравлении Беглов также привел слова президента России Владимира Путина о том, что муниципальная власть является самой близкой к людям, а также напомнил, что по его поручению в Москве 21 апреля проводится Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина – сила России". Он подчеркнул, что на форуме Петербург представляют главы всех МО.

В свою очередь Бельский назвал сотрудников муниципалитетов и мундепов связующим звеном между государством и его жителями. По словам спикера ЗакСа, именно они выступают "рупором" желаний и просьб граждан.

"Муниципальная работа — не спринт, а марафон. Она про постоянную и реальную заботу о качестве жизни граждан: от благоустроенного двора до вопросов опеки и попечительства", - подчеркнул Бельский.

В заключении своих поздравлений Беглов и Бельский также пожелали сотрудникам муниципалитетов и мундепам успехов в работе на благо города и его жителей.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в преддверии Дня местного самоуправления ЗакС объявил благодарности главам МО "Дачное" Вадиму Сагалаеву и МО "№65" Александру Белову, а также заместителю исполнительного директора Совета муниципальных образований Петербурга Юлии Слав. Также благодарности некоторые главы муниципалитетов получили от Бельского на концерте ко Дню местного самоуправления, состоявшемся 15 апреля.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру