Главы МО "Дачное" и МО №65 удостоились благодарности Заксобрания

Петербургский парламент объявил благодарность главам МО "Дачное" Вадиму Сагалаеву и МО "№65" Александру Белову за выдающиеся личные заслуги в развитии местного самоуправления, а также за многолетнюю добросовестную службу. Также ЗакС решил объявить благодарность заместителю исполнительного директора Совета муниципальных образований Петербурга Юлии Слав. Решения, приуроченные ко Дню местного самоуправления, были приняты на заседании Заксобрания 9 апреля.

Сагалаев впервые избрался в совет МО "Дачное" в 2009 году. Все четыре раза он баллотировался от "Единой России". Его коллега Беляев в органах местного самоуправления еще дольше: он впервые стал депутатом в 2004 году. Тоже избирался от "Единой России".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о вручении благодарности Заксобрания главе муниципального образования "Семеновский" Илье Стрелкову.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру