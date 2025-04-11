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Муниципал 12:50

Главы МО "Дачное" и МО №65 удостоились благодарности Заксобрания

фото ЗакС политика Главы МО "Дачное" и МО №65 удостоились благодарности Заксобрания

Петербургский парламент объявил благодарность главам МО "Дачное" Вадиму Сагалаеву и МО "№65" Александру Белову за выдающиеся личные заслуги в развитии местного самоуправления, а также за многолетнюю добросовестную службу. Также ЗакС решил объявить благодарность заместителю исполнительного директора Совета муниципальных образований Петербурга Юлии Слав. Решения, приуроченные ко Дню местного самоуправления, были приняты на заседании Заксобрания 9 апреля. 

Сагалаев впервые избрался в совет МО "Дачное" в 2009 году. Все четыре раза он баллотировался от "Единой России". Его коллега Беляев в органах местного самоуправления еще дольше: он впервые стал депутатом в 2004 году. Тоже избирался от "Единой России". 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о вручении благодарности Заксобрания главе муниципального образования "Семеновский" Илье Стрелкову.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Белов Александр Юрьевич
Сагалаев Вадим Александрович
Упоминаемые персоны
Белов Александр Юрьевич 
Сагалаев Вадим Александрович 




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