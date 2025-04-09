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Муниципал 13:29

Бельский вручил благодарность ЗакСа главе МО "Семеновский" Илье Стрелкову

фото ЗакС политика Бельский вручил благодарность ЗакСа главе МО "Семеновский" Илье Стрелкову

Спикер парламента Петербурга Александр Бельский в ротонде Мариинского дворца вручил благодарность Законодательного собрания главе МО "Семеновский" Илье Стрелкову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Встреча состоялась 9 апреля во время открытия выставки "Нацизм.Свидетельства", приуроченной к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

Открытая выставка была подготовлена Военно-медицинским музеем и Музеем памяти жертв нацизма совместно с депутатами муниципального образования МО "Семеновский", творческой мастерской el Fert при поддержке Заксобрания. В беседе с ЗАКС.Ру Стрелков уточнил, что выставка станет ежегодной, а в будущем будет представлена в других локациях.

Напомним, Илья Стрелков возглавляет МО "Семеновский" с сентября 2024 года. Он также является идеологом "Экспертного клуба".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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