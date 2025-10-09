Глава аппарата совета МО "Звездное" пройдет стажировку в КТР

Участник программы "Время героев Санкт-Петербурга" Алексей Ванеев пройдет стажировку в городском комитете территориального развития, сообщил 9 октября губернатор Александр Беглов. Его наставником стала вице-губернатор Наталья Чечина, курирующая работу КТР. Сейчас Ванеев занимает должность руководителя аппарата муниципального совета МО "Звездное".

Как сообщала в августе 2024 года муниципальная "Звездная газета", в зоне специальной военной операции Ванеев пробыл с ноября 2022 по июнь 2023 года. Участвовал во взятии города Артемовска. За проявленное мужество он был награжден памятным знаком "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Это произошло в июле 2024 года, на тот момент Ванеев занимал должность ведущего специалиста аппарата муниципального совета. До участия в СВО Ванеев работал юристом в государственных учреждениях. Муниципал награжден медалями "За отвагу" и наградами ЧВК "Вагнер".

"Сейчас для него важно развиваться профессионально. Алексей будет проходить стажировку в комитете территориального развития Санкт-Петербурга под наставничеством вице-губернатора Натальи Чечиной", — рассказал градоначальник и отметил, что Ванеев занимается патриотическим воспитанием молодежи.

В начале недели Ванеев провел занятие "Разговоры о важном" в школе № 207. Он рассказал 10-классникам об истории своей жизни и поделился взглядами по целому кругу вопросов, от семьи до искусственного интеллекта.

КТР занимается вопросами государственного управления в Петербурге, в том числе развитием местного самоуправления и обеспечением содействия органов госвласти избирательным комиссиям.

Программа "Время героев" предназначена для подготовки участников СВО к работе в государственных структурах. Ранее стало известно, что ее участник Сергей Сангулия проходит стажировку в администрации Колпинского района.

Андрей Казарлыга / Фото: Школа № 207 Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"