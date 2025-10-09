ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9 октября 2025, 19:40

Комздрав опроверг информацию о дефиците вакцины против бешенства

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что в городе нет дефицита вакцины против бешенства. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях ведомства 9 октября. Ранее о нехватке лекарства сообщали городские СМИ. 

Как подчеркнули в пресс-службе комздрава, на данный момент в медицинских организациях Петербурга в наличии более 7 тысяч доз антирабической вакцины. Всего с начала года закупили свыше 18 тысяч доз.

Также в комитете отметили, что в случае укуса жители города могут обратиться за помощью в любой травмпункт. Если в организации отсутствует необходимый препарат, пациента перенаправят в то учреждение, где вакцина имеется.

Ранее в комздрав по вопросу наличия вакцин от бешенства обратился депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. По словам парламентария, ему стали поступать звонки обеспокоенных петербуржцев после того, как в СМИ появилась информация о нехватке препарата.

Анастасия Луценко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама