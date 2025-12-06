Дрозденко: В районе Киришей возможно обнаружение обломков БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко днем 6 декабря предупредил жителей региона о возможном обнаружении обломков и взрывоопасных элементов в районе города Кириши. Сейчас окрестности изучают оперативные службы.

"При обнаружении таких находок — ни в коем случае не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и сообщите по телефону 112", – написал Дрозденко.

Утром 6 декабря глава региона сообщил о нескольких сбитых БПЛА в Киришском районе. По данным Министерства обороны, всего было уничтожено пять беспилотников самолетного типа. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Константин Леньков