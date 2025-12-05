Силовики в Петербурге задержали пенсионера за донат экстремистской организации

Оперативники центра "Э" ГУ МВД России вместе с сотрудниками ФСБ 4 декабря задержали 65-летнего пенсионера за перевод семи тысяч рублей запрещенной в России организации, сообщила 5 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Мужчине инкриминируют финансирование экстремистской деятельности (ч. 1. ст. 282.3 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

У подозреваемого изъявил банковские карты, мобильные телефоны и планшет. На них, по мнению правоохранительных органов, может храниться информация о переводах. Силовики продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств преступления.

Ранее ЗАКС.Ру писал об предпринимателе Григории Кунисе, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Из-за нескольких переводов на счета ФБК* прокурор просил назначить ему наказание в виде заключения сроком на шесть лет.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру

