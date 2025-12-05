Доступ к Госуслугам будет осуществляться через MAX

Минцифры начал постепенный отказ от входа на "Госуслуги" через подтверждение по SMS, сообщила 5 декабря пресс-служба ведомства. Причиной сокращения способов входа на государственный сервис объяснили ростом количества случаев мошенничества. Однако войти на Госуслуги все еще можно войти через SMS для доступа к десктопной версии, в чем убедились корреспонденты ЗАКС.Ру.

"Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи Госуслуг непреднамеренно передают SMS-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через SMS — пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства", — рассказали в ведомстве.

Теперь на "Госуслуги" можно пойти с помощью одноразового кода в национальном мессенджере МАХ, одноразового кода из специального приложения, биометрии.

Ранее Роскомнадзор ввел ограничения в работе приложения для видеозвонков на устройствах Apple — FaceTime. В ведомстве рассказали, что приложением пользуются террористы и мошенники для своей незаконной деятельности. В качестве альтернативы РКН рекомендовал пользоваться национальным мессенджером MAX.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру