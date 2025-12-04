ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 4 декабря 2025, 11:59

РКН подтвердил блокировку FaceTime

Роскомнадзор ввел ограничения в работе приложения для видеозвонков FaceTime, сообщили 4 декабря "Газете.Ru" в пресс-службе ведомства. В РКН утверждают, что сервис используется для организации и проведения терактов в России, а также для мошенничества.

Сообщения о проблемах в работе FaceTime появились еще в сентябре 2025 года. Тогда РКН не комментировал причины сбоев в работе приложения. При этом ранее ведомство не заявляло о применении мер по частичному ограничению звонков, как это было с Telegram и WhatsApp*.

Приложение FaceTime разработала в 2010 году компания Apple. Оно используется для аудио- и видеозвонков между устройствами компании: iPhone, iMac, MacBook и iPod.

До этого Роскомнадзор начал вводить ограничения на работу мессенджера WhatsApp*. В ведомстве рассказали, что приложение, как и FaceTime, используется для терактов и мошенничества. WhatsApp* не выполнял требования по предупреждению и пресечению преступной деятельности в России. В случае дальнейшего невыполнения российских законов полностью заблокирует мессенджер в стране, предупреждали в РКН. В качестве альтернативы в чиновники рекомендовали перейти на национальный мессенджер.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Кирилл Дудров


