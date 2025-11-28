РКН ограничивает работу WhatsApp*

Роскомнадзор начал вводить ограничения на работу WhatsApp* из-за нарушения законодательства России, сообщил 28 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как уточнили в РКН, мессенджер используется организациями для подготовки и совершения терактов.

По информации Роскомнадзора, WhatsApp* не выполняет требования по пресечению и предупреждению преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничения в отношении мессенджера. В службе предупредили, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp* может быть полностью заблокирован в стране. В качестве альтернативы Роскомнадзор рекомендовал переходить на национальный мессенджер.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* оправдало себя. По мнению депутата, это снизило количество случаев мошенничества с использованием этих платформ.

В августе Роскомнадзор заявил о применении мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*. Свои действия ведомство объяснило необходимостью борьбы с мошенниками. До этого президент России Владимир Путин подписал закон о создании "национального мессенджера". В июле правительство наделило этим статусом платформу МАХ. После этого ведомства и политики начали переходить на отечественный мессенджер.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру