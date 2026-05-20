Беглов: Преступность среди мигрантов в Петербурге снизилась на 28,3%

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 мая принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в СЗФО Игоре Рудени по вопросам реализации новой концепции государственной миграционной политики. По результатам совещания Беглов заявил о снижении преступности среди иностранных граждан на 28,3%, однако не уточнил, за какой период. Число преступлений против самих мигрантов при этом уменьшилось почти на треть. В совещании принял участие начальник петербургского Главка Роман Плугин. Представители регионов СЗФО присоединились к обсуждению по видеосвязи.

Глава города также рассказал о масштабных рейдах полиции, приведя в пример Апраксин двор, Калининскую овощебазу и Сенной рынок, куда регулярно наведываются силовики для проверки соблюдения миграционного законодательства. По итогам 2025 года в Петербурге вынесли свыше 12 тысяч решений о выдворении иностранцев за нарушения правил пребывания в России.

Количество выданных патентов, по данным Беглова, за год снизилось на 39% — с 200 тысяч до 123 тысяч. Одновременно почти на четверть выросло число учебных виз для мигрантов. Число детей с иностранным гражданством в школах и детсадах сократилось с 20 до 14 тысяч после введения тестирования на знание русского языка и дополнительных фильтров при приеме. Отметим, в марте начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская сообщала о 61% детей иностранцев, успешно сдавших тест по русскому языку. По информации журналистов, этот показатель на 11% больше, чем по итогам 2025 года.

В работу с иностранцами вовлечены 27 ведомств, функционирующих совместно с МВД и ФСБ. Власти подготовили "дорожную карту" по реализации новой концепции миграционной политики, а региональное законодательство планируют скорректировать под федеральные законы.

В феврале 2026 года Плугин заявлял, что на иностранных граждан приходится примерно 4% от общего числа зарегистрированных преступлений в городе. Тогда же он сообщал, что после введения ограничений на работу мигрантов в такси и доставке полиция составила порядка 700 административных протоколов на курьеров и около 100 — на водителей такси. В декабре 2025 года Беглов продлил запрет на работу иностранцам по патентам в этих сферах на весь 2026 год.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный